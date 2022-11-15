«Крылья Мечты» в категории футбол глухих - победители федерального этапа "Стальной воли"

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Кубок РФС «Стальная воля» завершился в Сочи. Уникальный форум адаптивного футбола собрал 70 команд в шести дисциплинах и стал самым крупным соревнованием в своем роде в истории России. 550 футболистов и 100 футболисток представили 30 регионов России и Белоруссию.



Спортсмены ДФК «Крылья Мечты», вошедшие в сборную Самарской области в категории футбол глухих заняли первое место, юноши в этой же категории заняли 3 место!



«Крылья Мечты» – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это подшефный клуб «Крыльев Советов».



«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов восьми категорий инвалидности.



Проект «Крылья Мечты перезагрузка» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: минспорта СО