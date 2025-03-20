Календарь матчей Мир РПЛ до конца сезона

Российская Премьер-лига опубликовала даты и время проведений матчей до конца сезона. В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, будет определен позже. Матчи заключительного, 30 тура, состоятся в один день и в одно время – в субботу, 24 мая, в 17:30.
22 тур. 28 марта, пятница, 19:30
Крылья Советов – Локомотив
23 тур. 5 апреля, суббота, 14:00
Крылья Советов – Рубин
24 тур. 13 апреля, воскресенье, 20:30
Химки – Крылья Советов
25 тур. 20 апреля, воскресенье, 15:00
ЦСКА – Крылья Советов
26 тур. 27 апреля, воскресенье, 15:00
Крылья Советов – Оренбург
27 тур. 5 мая, понедельник, 19:30
Крылья Советов – Динамо М
28 тур. 9-12 мая
Пари НН – Крылья Советов
29 тур. 18 мая, воскресенье, 14:30
Крылья Советов – Спартак
30 тур. 24 мая, суббота, 17:30
Факел – Крылья Советов
Фото: пресс-служба ПФК "КС"