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Главный тренер "Крыльев Советов": мы слишком быстро пропустили два гола.
Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Зенита"
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Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Зенита"

23 июля 2022 15:14
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Главный тренер "Крыльев Советов": мы слишком быстро пропустили два гола.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл и том матча 2-го тура МИР РПЛ против "Зенита" (0:3).

– С нашей стороны, наверное, футбола сегодня не было. Мы не успели начать матч, а уже проигрывали 0:2. Первый гол – случайность, но там была игра рукой. Второй гол – мы планировали замену Якубы, но он остался на стандарт, был потеряна концентрация, поэтому он сфолил. Дальше с "Зенитом", который ведёт дома 2:0, он, потерявший очки с "Химками", это команда, с которой невозможно оказать давление. Мы на смогли это сделать, соперник сильнее играл оставшееся время.

– Как при счете 0:3 после первого тайма настраивать команду?

– Во-первых, у нас есть определенное уважение к "Зениту". Это лидер нашего чемпионата. Мы должны были качественно сыграть в обороне. Потому что это "Зенит". Любая ошибка и счёт мог стать неприличным. Конечно, какие-то изменения были внесены. Да, возможно, они были громкими.

– Какой была установка на игру и как собирались играть против "Зенита"?

– Мы не могли с "Зенитом" играть в открытый футбол. Мы понимали, что эта команда будет очень мотивирована после матча с "Химками". Мы планировали играть в контригру. Мы не хотели отдавать мяч полностью, но понимали, что владеть им на протяжении всего матча не получится. Но два гола с пенальти спутали нам карты. Мы не планировали так играть.

– Что говорили команде после игры? Какой диагноз у Пиняева, какое восстановление у него будет?

– После игры подвели итоги этого матча. Указали на определенные недостатки. Указали на то, что надо исправлять. "Зенит" дома – это команда, которая очень сильна. По Пиняеву – мы уже достаточно дали медицинских данных. Все, что мы знаем – мы дали от клуба. У него должно быть ещё одно обследование. Иногда с этой болезнью люди быстро восстанавливаются. Иногда, это другие сроки. Нам сложно об этом говорить. Об этом скажут медицинские работники. Мы пожелаем ему здоровья. Благодарим всех, кто его поддержал, было много хороших слов.

– Вы сказал про контратаки. Но в первом тайме не удалось. Что прошло не так?

– Мы команда, которая находится в стадии формирования. Были передачи за спину, который прошли. В начале матча могло быть что угодно. Мы знали, что первые минуты нам будет сложно, мы будем играть глубоко. Но после этого мы смогли стабилизировать игру. Могло все пойти иначе. Но сейчас мы команда, которой есть над чем работать — это факт. Мы должны играть лучше. Я много об этом говорю. Игра с "Оренбургом" не может устраивать нас с точки зрения оборонительных действий.

– Почему сегодня был выбран вариант с Коваленко слева?

– Да, у нас другого плана игроки играли в этой позиции. Более быстрые. Коваленко другой, он должен быть на мяче. Он игрок середины поля. Мы хотели, чтобы он играл на своих сильных качествах. То, что у него было раньше, мы пытались использовать. Но мы дольше должны были быть в игре. Но он сыграл хороший матч. К нему не так много претензий, как к другим игрокам.

– В прошлом матче крайние вингеры создавали ширину, а защитники были в полуфланге. Из-за травмы Пиняева придётся ли перестраивать игру, либо вы продолжите играть также?

– Все, что нами наиграно, мы не планируем терять. Но игроки, которые играют на этой позиции, должны подстраивать. Мы могли играть здесь тоже в более разнообразный футбол. Но соперник другого класса. В середине первого тайма у меня был подсказ, чтобы мы более аккуратно подключались к атакам. Потому что мы могли получить контратаку. Нам нужно учитывать все нюансы. Параллели с "Оренбургом" нет смысла проводить.

– Много было сказано про два гола с пенальти. Как оцените судейство в этом матче?

– Надо смотреть внимательней. Но, я думаю, вопросов у меня не возникнет. Первый пенальти не вызывает вопросов. Второй я ещё не видел. Оба нарушения были случайными. Но они были.

Теги: Крылья Советов

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