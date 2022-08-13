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Игорь Осинькин: "Все могли ожидать от игры больше"

13 августа 2022 19:22
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвёл итог матча против "Локомотива".

Главный тренер "Крыльев Советов" подвёл итог матча 5-го тура МИР РПЛ против "Локомотива" (1:1).

– На ход игры наложила отпечаток погода. В плане движения, особенно. Все могли ожидать от игры больше. Мы создали много моментов даже для такой вязкой игры. Но качество нашей игры, те возможности, в плане реализации и качества, должны были сыграть лучше. Мы понимали, что соперник был активен, они пытались доминировать. На концовку повлияло то, что скамейка у нас ограничена. Травма Горшкова немного спутала нам карты. Можно сказать, что счёт закономерен, но мы были ближе к победе.

– Игорь Витальевич, снова "Крылья" имели много моментов, но для победы этого не хватило. В чем проблема? Почему не удалось удержать результат? Проблема концентрации?

– Мы ещё не пересмотрели моменты, возможности не было. Наверное, пенальти был. Не могу пока понять, была ли это индивидуальная ошибка или командная. Могли ли мы тогда иначе сыграть – не могу пока сказать. Мы играли в этот момент ниже, чем надо. У нас в запасе были игроки обороны, а надо было освежать атаку. В целом, мы действительно создали много моментов. Но у нас был дисбаланс между качеством игры и моментами.

– Вы сказали про моменты, вы недовольны тем, как Шитов и Хубулов вышли на замену?

– Нет, это не так. Вопрос ставится не так. У нас мало игроков группы атаки были на скамейке. Нападающих и полузащитников не было. Якуба, Фернандо и Иванисеня пока не готовы.

– Глушенков бил пенальти – это решение было принято до игры?

– Да, до игры. Бил хорошо, но мы много не забили. Забьем в следующий раз.

– Как поддерживать уверенность в команде, когда вы хорошо играете, создаёте моменты, но не побеждаете?

– Было бы хуже, если бы на было ни игры, ни очков. Когда есть игра, то очки – это вопрос времени. Мы должны играть лучше, но все не критично. Мы набрали мало очков, но у нас были "Зенит", "Динамо" и "Локомотив".

– Реализация хромает, что можете об этом сказать? Это недостаток мастерства или что? И что можете сказать по судейству?

– Начну со второго. Было несколько штрафных, которые, как нам показалось, должны были быть в нашу пользу. Был угловой, который, как все видели, должен был быть назначен. Это было на глазах у бокового судьи. Но в целом не могу сказать, что судьи плохо отработали и как-то их работа сказалась на результате. По пенальти, который мы не забили, то могу сказать, что у Глушенкова стабильный и сильный удар. Психология не давила. Но не может футболист забивать все моменты. Мы работаем, чтобы мы забивали во всех моментах.

– Какое настроение сейчас в раздевалке?

– Плохое. Мы потеряли два очка. Это не может восприниматься иначе, мы пропустили у концовке. Было непонятно, как, почему, за что.

 

Фото:   ФК "КС"

 

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