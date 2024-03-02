Игорь Осинькин: В концовке игра раскрылась, могли забить мы, но шансом воспользовался соперник

121

После матча 19 тура Мир РПЛ против "Ростова" главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

– До пропущенного мяча с углового мы не имели преимущества, но у своих ворот не допускали серьезных моментов. После гола соперник играл по счёту. Мы хотели доминировать. Во втором тайме изменили игру, стали играть активнее, инициативнее. Это то, чего нам не хватало в течение первого тайма. В концовке игра стала раскрываться, могли забить мы, но и соперник воспользовался своим шансом.

– Как можете объяснить эпизод с первым голом?

– Не простой момент, там активное открывание с блоками, выбеганием в определенную зону. Это достаточно трудный гол, это на вид кажется, что легкий. Это наш первый гол, пропущенный с углового. Много замен у нас, не хватало футболистов, которые умеют качественно бороться на стандартных положениях.

– Как оцениваете действия обороны?

– Конечно, есть вопросы, чуть больше по центру обороны. Если говорить про Фернандо, он вынужденно играл на этой позиции. Понимаю в каких-то голах был участником ситуации. Тем не менее, если брать сам матч, скажем, он играет с листа, то хорошая игра. Он быстрый, физически сильный, хорошо начинает игру. Это очень рабочий вариант в случае форс-мажора. Хотелось, чтобы все наши футболисты были здоровы. Не только Солдатенкова не хватало. Когда говорю про ту активность и инициативность, должны понимать, что за нее отвечал Гарре. Большие перестановки, не обладаем той глубиной состава, которая есть у московских и питерских команд. Мы на определенном отрезке во втором тайме играли в неплохой футбол.

– Франко Орозко. Сегодня он вышел активно, как вы оцените его и то время, что дали ему?

– За то время между теми перелетами и посещением визовых центров, он провел пару тренировок: восстановительная, предыгровая, тайм в матче с "Химками", ещё одна предыгровая. Это не те тренировки, по которым можно понять в какой футбол играет команда. Адаптация далеко не закончена. Он достаточно быстрый футболист, имеющий хорошую наглость присущую невысоким аргентинцам. Это проблема тех, кто играет против них. Мы ожидаем именно такой игры, он местами её показывает. Но ждать, что она будет цельная пока не можем. В том сезоне на месяц раньше приехал Гарре, месяц предсезонка и месяц-полтора первых матчей не был лидером. Время на адаптацию ушло много и по-настоящему адаптировался в этом сезоне. Надеемся, что Орозко поможет нам.

Фото: сайт ФК