Игорь Осинькин рассказал о победе "Крыльев Советов" над «Ахматом»

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После победы над «Ахматом» в полуфинале Бетсити-Кубка России главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился своим мнением об этом матче.

В полуфинальном матче Бетсити – Кубка России 2020/21 "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

Команды провели матч в равной борьбе, хоть и осторожно, но не отсиживались в обороне и создали ряд моментов у ворот соперников, но в основное время забить так никто и не смог – 0:0. В послематчевой серии пенальти оказались сильнее "Крылья Советов" – 4:1. Два пенальти отразил вышедший на замену в компенсированное время Евгений Фролов.