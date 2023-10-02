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Игорь Осинькин: " Хороший получился матч с нашей стороны"

2 октября 2023 20:38
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"И хочется, чтобы такие полные стадионы здесь были чаще".

После матча 10 тура МИР РПЛ против «Спартака» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов (4:0), сообщает пресс-служба ПФК "КС".

– Хороший получился матч с нашей стороны. Достаточно быстро забили первый мяч. Дальше «Спартак» очень крепко нас прижал, было тяжело. Тем не менее мы находили возможности для ответных атак, в них мы нашли свои мячи. И в какой-то момент, во втором тайме, даже уже без мяча, признаю, что его было мало у нас сегодня, контролировали игру. Просто хочу выразить благодарность всем ребятам. Они сделали большую работу сегодня, сделали всё, чтобы каждый из них прибавил, а вместе с ними вся команда. Но сейчас не время подводить итоги, нам надо идти дальше, и это я сказал ребятам. Отдельно, конечно, хочется поблагодарить тех болельщиков, что пришли на этот матч. Они, надеюсь, получили удовольствие от игры любимой команды. И хочется, чтобы такие полные стадионы здесь были чаще.

– Можно сказать, что из матчей с топ-соперниками сегодняшний матч – самый удачный?

– Моё мнение, что большую часть первого матча с ЦСКА по уровню мы были сильнее. Предыдущие чемпионаты я вспоминаю, прошлый год мы проиграли «Спартаку» – 2:5. Если вы вспомните первый тайм, правда, в самом конце мы пропустили гол, я думаю, что уровень игры наш был тоже не ниже. Но сегодня наша команда научилась чуть лучше играть на результат, удерживать определённый уровень в балансе между обороной, атакой. В моментах, переходных ситуациях, где многое решается. В этом мы стали сильнее. Достаточно много у нас травм, людей пропускало и не готовы у нас некоторые, потому что крепко переболели. Из-за ротации, глубины состава мы остались на игры конкурентоспособными.

– Есть ли понимание как надолго выпал Бабкин?

– Скорее всего, будем ждать его после перерыва на сборную.

– Впереди две гостевые игры с «Нижним Новгородом» и «Зенитом». Пауза не повлияет на игру? «Зенит» сейчас на спаде. Может было бы лучше сыграть до перерыва?

– Мы не можем на это повлиять. «Зенит» на спаде. Посмотрите статистику матча с «Оренбурга», такие матчи бывают. Не бывает так, что у одной команды так много в матче не залетало. По характеру игры «Оренбург» очень грамотно и рационально использовал свои шансы, но счёт мог быть и крупнее. Но то, что моментов у «Зенита» было больше – факт.

У нас сейчас матча с «Ахматом», потом с «Нижним Новгородом». Готовиться к матчу с «Зенитом» и так планировать. Нам надо брать очки в следующем матче. Дальше – в футболе сложно загадывать.

– По «Ахмату». Нам играть с ними буквально через два дня. Успеют ли игроки восстановиться. Было видно, что игроки много сил оставили на поле. Будет ли играть кому в среду?

– Да, эти опасения есть и у нас. Мы не знаем, что ответить на такой вопрос. Выкручиваемся определённым образом в кубковых играх. Думаем, что очень раннее начало. Один в один состав не будет играть. Нам надо разобраться и с травмированными, и с теми, что восстанавливаются. Некоторые из них уже вышли на поле, были на скамеечке запасных.

– В «Спартаке» играет много самарцев. После того как они ушли из-под вашего крыла, выдающихся успехов нет, в стартовом составе появляются нечасто. Как вы думаете почему?

– Зиньковский вышел и нам стало сложнее. Два момента, которые были у соперника, созданы были им. Про других ребят могу сказать, что они получили свой вызов, приняли. В спорте без этого нельзя. Они бились и будут биться за место в составе. Мы можем что угодно говорить почему они там не играют. Когда зовут в такой большой клуб, то футболисты уже понимают, что они уже в шаге от того, чтобы играть в основном составе. Они должны туда идти.

Мы прошли с ними большой путь, прогрессировали. Я переговорил с ними, Самару они с теплотой вспоминают. А сейчас у них следующий этап, это часть их жизни. В таких клубах, как «Спартак», просто так место никто не даст. Значит, они сделали недостаточно. Всё в их руках.

– Победа. Простое тренерское счастье посетило вас?

– Да. Но я попросил ребят, чтобы нас не заносило, тверже стояли на земле. Столько игр, что это не финишная игра чемпионата или перед отпуском. Здесь мы должны просто порадоваться. Так близко игра, что мы должны готовиться прямо сейчас.

– Вы говорили про игроков, что ушли из команды в большие клубы. А если бы Вас пригласили в «Спартак»?

– Давайте говорить о том, что сейчас есть. Я – тренер «Крыльев». Давайте порадуемся той атмосфере, что была на стадионе, счёту на табло. Это всё разговоры очень сложные.

– Вы ожидали вообще такого развития события? И как можете прокомментировать дубль защитника Юрия Горшкова?

– Вряд ли я мог предполагать такое развитие события. Тренеры гонят от себя все мысли про счёт. Если объективно говорить почему мы должны на такой счёт рассчитывать, если в предыдущие три матча они выигрывают, не пропускают, состав, возможности большие. Нет, конечно, не ожидали. Мы ожидали тяжёлой борьбы, настраивались на неё. Всякое могло быть.

Горшков. Мы не можем от крайних защитников многое ожидать, большой результативности. Если будет такой защитник, значит он очень много проводит времени в атаке. И баланс в команде нарушается, но Юра давно в команде и понимает саму игру: когда надо включиться, когда обороняться. Его подключения – их было несколько, так сложилось, что они были продуктивными. Много нелогичных вещей, нельзя спрогнозировать вот такое. Это такая аномалия, которая делает футбол интереснее.

– Ощущается ли этот день – лучшим днем в вашей жизни?

– Нет, полуфинал кубка России и победа над «Ахматом» для меня выше.

 

Фото:   ru.freepik.com

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