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Игорь Осинькин: "...эмоций не хватило, и мы за это были наказаны"

27 октября 2021 20:17
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после матча против "Енисея" подвел итоги игры.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после матча 3-го тура группового этапа Бетсити Кубка России против "Енисея" (0:1) подвел итоги игры.

– Первый раз мы играем при минусовой температуре. Плюс, поле не очень хорошее. Наверное, это то, что оправдываясь надо сказать. Потому что поле действительно помешало. Оно не давало играть в футбол, были постоянные кочки, были ситуации, где мяч не контролировался. Слишком много их было, мы к такому полю не привыкли. От этого слишком зажатые мы были на протяжении всего матча. Контроль мяча, который мы хотели бы вести, в этой ситуации не получился. Понятно, что мы сделали большую ротацию. В первую очередь, то, что футболисты вышли в таком составе, не значит, что они плохо умеют играть. Это значит, что им нужно время, чтобы стать командой. Этого командного духа нам и не хватило. По ходу игры мы не уступали, но случилась пара несчастных случаев. Я говорю про удаление и голевой момент. Они привели к тому, что матч выиграли те, кто больше этого хотел. В любом случае, поздравляю футбольный клуб "Енисей" с победой. Наверное, она была заслуженной. Желаю им удачного кубкового пути.

– Что все-таки пошло не так?

– Мы должны были играть лучше. Должны были быть более подвижные. Но нам не хватило определенных качеств.

– Прокомментируйте ситуацию с удалением. Сил не хватало или это уже эмоции?

– Мне надо посмотреть, что за карточки были получены. Я не видел эпизодов, не понял, почему карточки были показаны. Но сейчас нет смысла обсуждать то, что было, чего не было в плане карточек или угловых. То, что мы в 10-м пропустили гол, после этого решили играть ва-банк, создали несколько хороших моментов. В концовке мы были близки к голу. Но так эмоционально мы должны были играть весь матч. Но, видимо, эмоций не хватило, и мы за это были наказаны.

 

Фото:   ФК "КС"

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