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Хорватский защитник Доминик Ороз перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 3 года. В нашем клубе Доминик будет выступать под 5 номером.

Ороз находился в структуре «Ред Булл Зальцбург», выступал за австрийские «Лиферинг», «Ферст», «Штурм». В 2023 году выиграл Кубок Австрии в составе «Штурма». Последним клубом стал нидерландский «Витесс», за который футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. В еврокубках провел 19 матчей. Имеет австрийское гражданство.

– Мы были заинтересованы в усилении линии обороны. Рады, что Доминик присоединился к нам! Уверены, что его опыт и навыки помогут команде достичь поставленных целей, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"