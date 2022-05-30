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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов продолжит выступать за нашу команду. Сегодня клуб и игрок подписали новое соглашение сроком на 2 года.

Фролов стал футболистом «Крыльев» в 2019 году. Евгений провел за нашу команду 30 матчей во всех турнирах. После подписания нового соглашения Евгений Фролов поделился своими эмоцями с pfcks.ru:

– В Самаре я чувствую себя, как дома. Вместе с «Крыльями» мы пережили много разных эмоций – и трудности, и радостные моменты проживали вместе. Здесь отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб, команда прогрессирует и развивается. Болельщики здорово поддерживают нас, в Самаре очень любят футбол. Я рад продолжить карьеру в «Крыльях» и надеюсь быть максимально полезным команде, – отметил Евгений Фролов.

Фото: ФК "КС"