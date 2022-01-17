Футбольный клуб «Крылья Советов» ждет нового председателя совета директоров

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На этой неделе должно пройти общее собрание акционеров ЗАО «ПФК «Крылья Советов», на котором будет обновлен совет директоров общества. Кандидатов в коллегиальный орган управления клуба выдвинули с запасом – 11 вместо 9.

Места в совете директоров распределяются соответственно долям пакета акций клуба: семь от правительства Самарской области (74%) и два места от адвоката региональной Палаты адвокатов Андрея Пашкова (26%), пишет Обозрение.

Поскольку численность состава совета директоров должна соответствовать Уставу, то возникает вопрос, кто из представленных кандидатур останется за бортом по итогам голосования.