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Футбольный клуб «Крылья Советов» ждет нового председателя совета директоров

17 января 2022 10:57
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Футбольный клуб «Крылья Советов» ждет нового председателя совета директоров

На этой неделе должно пройти общее собрание акционеров ЗАО «ПФК «Крылья Советов», на котором будет обновлен совет директоров общества. Кандидатов в коллегиальный орган управления клуба выдвинули с запасом – 11 вместо 9.

Места в совете директоров распределяются соответственно долям пакета акций клуба:  семь от правительства Самарской области (74%) и два места от адвоката региональной Палаты адвокатов Андрея Пашкова (26%), пишет Обозрение.

Поскольку численность состава совета директоров должна соответствовать Уставу, то возникает вопрос, кто из представленных кандидатур останется за бортом по итогам голосования.

Теги: Крылья Советов

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