Футбольный клуб «Крылья Советов» организует бесплатный выезд для болельщиков в Оренбург

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Футбольный клуб «Крылья Советов» организует бесплатный выезд в Оренбург на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча состоится в субботу, 16 июля на стадионе «Газовик» и начнется в 19:30 по местному времени (18:30 самарского).

Отправиться поддерживать команду смогут владельцы абонементов на сезон 2022/23 и болельщики, купившие билеты на матч с «Торпедо».

Заявки принимаются на почту a.ivanov@ks-samara.com до 12:00 14 июля включительно. В заявке нужно указать Ф.И.О., дату рождения и контактный телефон.

В случае если количество заявок превысит количество мест в автобусе, среди болельщиков будет проведен розыгрыш, который определит победителей. Они отправятся на бесплатных автобусах в Оренбург.

Отправление в день матча от стадиона «Металлург». Точное время выезда сообщат позднее, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"