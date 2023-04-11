Футболисты «Крыльев Советов» Солдатенков и Зуев перед матчем с «Химками» посетили уроки химии в самарских школах

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Футболисты «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и Александр Зуев стали гостями в самарских школах №66 и №100, где перед матчем 23 тура МИР РПЛ с «Химками» посетили уроки химии у ребят.

Для ребят и учителей игроки провели автограф и фотосессии, пообщались со школьниками, а также пригласили их на предстоящий матч. Кроме того, вместе с учениками и учителями футболисты поучаствовали в химических опытах.

"Приятно, что столько ребят знают и болеют за «Крылья». Многие из них уже регулярно посещают матчи нашей команды. Нам очень нужна поддержка в предстоящих играх, уверен, что вместе с болельщиками мы сможем добиться нужных результатов. Ребятам желаю успехов в учебе и продолжать болеть за «Крылья», а мы со своей стороны сделаем все, чтобы их радовать", – отметил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"