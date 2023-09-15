Футболист Владислав Шитов посетил самарскую гимназию №133

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Футболист "Крыльев Советов" Владислав Шитов стал гостем гимназии № 133, где отвечал на все интересующие вопросы учеников и учителей, раздавал автографы и делал фотографиями со всеми желающими, а также пригласил ребят на предстоящий матч с "Сочи", который пройдет 23 сентября на "Солидарность Самара Арене".

– Приятно, что "Крылья" любят и болеют за нас люди разных возрастов, мы это ценим. Получил огромный заряд энергии от этой встречи! Нам сейчас особенно нужна и важна поддержка. Спасибо гимназии за гостеприимство, будем ждать вас на стадионе, – отметил нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов.

Если вы хотите, чтобы "Крылья" приехали в ваше учебное заведение – присылайте заявку на v.zimnukov@ks-samara.com.

Необходимо направить: официальное письмо за подписью директора школы, содержать заявку из 100 человек или больше, которые намерены приобрести билеты на домашний матч "Крыльев Советов", а также необходимо указать контактный номер телефона.

Фото: сайт ФК