Фестиваль «Крылья» над Волгой» состоится в Самаре

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8 июля футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает болельщиков на пляж Первомайского спуска. С 17:00 до 21:00 там пройдет фестиваль «Крылья» над Волгой» - традиционная предсезонная встреча с командой.

В программе - диджей-сеты, игровая зона с футбольными дуэлями, пляжным футболом и волейболом, текболом, фрисби, водными пистолетами, мини-гольфом и настольными играми, лаунж-зона, неформальное общение и автограф-сессия с игроками и тренерским штабом основной команды. На определённых станциях будет действовать акция «Счастливый час»: участвуйте в активностях и получайте билеты на первый домашний матч сезона.

Подробности мероприятия – в группе https://vk.com/fckssamara. Вход свободный.

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