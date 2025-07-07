Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» вручили дипломы выпускникам СамГТУ
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» вручили дипломы выпускникам СамГТУ
РЖД запускает дополнительные поезда после массовой отмены авиарейсов
РЖД запускает дополнительные поезда после массовой отмены авиарейсов
Генпрокурор России поручил проверить рост цен на такси
Генпрокурор России поручил проверить рост цен на такси
Чиновник Минтранса РФ умер во время рабочего совещания
Чиновник Минтранса РФ умер во время рабочего совещания
Ужесточены штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Ужесточены штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи
В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Фестиваль «Крылья» над Волгой» состоится в Самаре

7 июля 2025 18:05
125
Фестиваль «Крылья» над Волгой» состоится в Самаре

8 июля футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает болельщиков на пляж Первомайского спуска. С 17:00 до 21:00 там пройдет фестиваль «Крылья» над Волгой» - традиционная предсезонная встреча с командой. 

 В программе - диджей-сеты, игровая зона с футбольными дуэлями, пляжным футболом и волейболом, текболом, фрисби, водными пистолетами, мини-гольфом и настольными играми, лаунж-зона, неформальное общение и автограф-сессия с игроками и тренерским штабом основной команды. На определённых станциях будет действовать акция «Счастливый час»: участвуйте в активностях и получайте билеты на первый домашний матч сезона.

 Подробности мероприятия – в группе https://vk.com/fckssamara. Вход свободный.

0+

Теги: Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» сыграют в группе B с «Динамо» (Москва), «Краснодаром» и «Сочи».
06 июля 2025, 12:19
«Крылья Советов» сыграют в группе B с «Динамо» (Москва), «Краснодаром» и «Сочи»
Утверждено расписание группового этапа «Пути РПЛ» FONBET Кубка России. Футбол в Самаре
445
В новом сезоне «Крылья Советов» сыграют в обновленном комплекте формы
06 июля 2025, 11:35
В новом сезоне «Крылья Советов» сыграют в обновленном комплекте формы
Звуковая волна, олицетворяющая динамику финальных аккордов Симфонии, стала центральным элементом дизайна. Футбол в Самаре
427
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
03 июля 2025, 12:59
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
Команды сыграет 6 июля против «Спартака», а 12 июля против «Ахмата». Спорт
499
В центре внимания
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
7 июля 2025  19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
154
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
7 июля 2025  13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
199
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
7 июля 2025  12:17
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
208
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
721
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
612
Весь список