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Чилиец Томас Галдамес – игрок "Крыльев Советов"

4 августа 2024 16:15
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Контракт с чилийцем рассчитан до конца сезона 2026/27.

Между "Крыльями Советов" и "Годой Крус" достигнута договоренность о трансфере 25-летнего защитника Томаса Галдамеса. Контракт с чилийцем рассчитан до конца сезона 2026/27. Томас будет выступать под номером 3.

Галдамес воспитанник клуба "Унион Эспаньола", сыграл 101 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи. В начале 2023 год Галдамес перешёл в аргентинский "Годой Крус", где провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 5 результативных передач. Томас Галдамес дебютировал за сборную Чили на прошедшем кубке Америки.

– Мы провели большую работу и рады, что Томас выбрал именно Самару для продолжения своей карьеры. Клуб всячески поможет в скорейшей адаптации, и мы уверены, что уже в ближайшее время он начнет приносить пользу нашей команде, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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