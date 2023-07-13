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В воскресенье, 16 июля «Крылья Советов» проведут заключительный контрольный матч этого межсезонья. Наша команда сыграет с «Уралом». Эта встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18:00. По многочисленным просьбам вход на эту игру будет свободным! Напоминаем, что по окончании игры пройдет шоу-матч с участием болельщиков «Крыльев»-владельцев абонементов, которые подали заявки и прошли отбор, а теперь получат уникальный шанс сыграть с футболистами основного состава нашей команды.

Перед матчем будет разыграно еще 4 места в командах. Победители сыграют с футболистами «Крыльев» и получат игровые футболки. Отбор начнется в 17:10 на мини-футбольной площадке 3 гейта. Первые четверо болельщиков, выполнивших несложное футбольное конкурсное задание, займут место в командах Осинькина и Корниленко. Обязательные условия - наличие абонемента на новый сезон (нужно будет показать его в личном кабинете Госуслуг, а также показать паспорт), спортивной формы и обуви для участия в матче на поле «Солидарность Самара Арены».

Вход на стадион будет осуществляться через 3 гейт с 17:00. Владельцы абонементов на новый сезон могут занять любые места на секторах А105-107 (надо будет просто показать абонемент в госуслугах стюарду), другие болельщики — на секторах А103, А104, А108, А109. По окончании матча основных составов будет сделано общее фото команды с болельщиками.

Наличие клубной атрибутики приветствуется, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"