Билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» с "Торпедо" – в продаже

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пока не известно, были ли среди пассажиров россияне.
Микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции
Путин ввел в правительстве должность вице-премьера — министра промышленности и торговли.
 Число вице-премьеров в правительстве РФ увеличилось с 10 до 11
На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону.
Дмитрий Азаров встретился с «Крыльями Советов» в преддверии старта нового сезона
Всего на конкурс было подано более 19 тысяч инициатив по семи тематическим направлениям.
Социальные проекты из Самарской области вошли в ТОП-200 инициатив форума «Сильные идеи для нового времени»
Полицейские пытались уговорить ребенка отойти от окна, но он только улыбался.
В Самаре транспортные полицейские и неравнодушные прохожие не дали выпасть из окна полуторагодовалому мальчику
"По предложению творческого коллектива"
Главным режиссером московского театра "Ленком" стал Алексей Франдетти
Прием заявок продлится до 18 июля.
Молодые самарские политологи смогут побороться за премию «Дигория»
Общее количество рабочих мест, которые планируют создать четыре резидента, возрастет в 3,8 раза, со 196 до 740 рабочих мест.
Действующие резиденты ТОСЭР «Тольятти» создадут почти в 4 раза больше рабочих мест
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.3
0.03
EUR 61.81
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"
Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле
«Лето с библиотекой»: увлекательный и познавательный проект СОУНБ продолжается
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» с "Торпедо" – в продаже

12 июля 2022 14:23
181
Для покупки билета необходимо иметь действующую персифицированную карту болельщика.

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч 3-го тура Мир Российской Премьер-лиги против «Торпедо». Поединок состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» 31 июля и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила спорта». Стоимость билетов – от 400 рублей.

Для покупки билета необходимо иметь действующую персифицированную карту болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 4 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги)

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги)

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Сила Спорта». В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону.
12 июля 2022, 18:09
Дмитрий Азаров встретился с «Крыльями Советов» в преддверии старта нового сезона
На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону. Футбол в Самаре
79
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». Три тайма по 40 минут.
09 июля 2022, 17:45
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в последнем контрольном матче
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». Три тайма по 40 минут. Футбол в Самаре
943
Игорь Осинькин подвел итоги товарищеских матчей против «Ахмата».
07 июля 2022, 15:42
Игорь Осинькин: К старту сезона будем готовиться в Самаре
Игорь Осинькин подвел итоги товарищеских матчей против «Ахмата». Футбол в Самаре
761
В центре внимания
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
262
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
247
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1159
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
385
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
474
Весь список