Билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» с "Торпедо" – в продаже

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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч 3-го тура Мир Российской Премьер-лиги против «Торпедо». Поединок состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» 31 июля и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила спорта». Стоимость билетов – от 400 рублей.

Для покупки билета необходимо иметь действующую персифицированную карту болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 4 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги)

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги)

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Сила Спорта». В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"