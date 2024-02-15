Билеты на матч с ЦСКА на трибуну A и в зоны повышенной комфортности – в онлайн-продаже

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ПФК «Крылья Советов» открывает онлайн-продажу билетов на второй ярус трибуны A, в зоны гостеприимства A и C на 4 ярусе, а также Skybox S354 на матч 20 тура МИР РПЛ против ЦСКА. Начало – 15:00.

Стоимость билетов на трибуну А от 400 рублей, в зоны гостеприимства от 1000 рублей, Skybox – 10 000 рублей.

Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте или на Яндекс Афише, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Для посещения матча требуется карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам, сообщает пресс-служба ПФК "КС".