Я нашел ошибку
Главные новости:
Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта.
Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В Самарской области ожидаются ливень, гроза с порывистым ветром, возможен град
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию, которое провел зам. Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Стали известны важнейшие показатели исполнения национальных проектов в Самарской области
Антон переходит в московский «Спартак».
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский покидает нашу команду
Обращение Антона Зиньковского.
Антон Зиньковский: "Крылья", спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!"
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны
В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.
Помощник полпреда Алексей Симонов в ходе видеоприема рассмотрел обращения граждан
Ежедневно здесь трудятся около 30 человек.
Беседка и арка влюбленных: В поселке Управленческий преображается сквер у ЗАГСа
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.28
-1.43
EUR 55.83
-1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Самара отпразднует День молодёжи
Сегодня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Антон Зиньковский: "Крылья", спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!"

23 июня 2022 18:11
132
Обращение Антона Зиньковского.

Обращение Антона Зиньковского:

– «Крылья Советов» – клуб, в котором я заявил о себе на серьезном уровне, клуб, который дал мне очень и очень многое. Здесь я дебютировал в Премьер-лиге, дошел с командой до финала Кубка России, стал лучшим ассистентом РПЛ и добился вызова в сборную. В Самаре замечательные болельщики, с которыми у нас была какая-то особенная связь. Они всегда меня поддерживали, тепло относились ко мне и давали отличную мотивацию становиться лучше. Я безумно благодарен вам, ребята, за всю ту любовь, что вы дарили мне на протяжении этих лет!

Я хочу сказать большое спасибо Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Это человек, благодаря которому «Крылья» развиваются и прогрессируют. В прошлом сезоне мы вместе добились лучшего результата за 14 лет, и это очень здорово! Я надеюсь, что «Крылья» и дальше будут двигаться только вперед и добиваться лучших результатов.

Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб за все, что они делали для меня, для клуба, для команды. Спасибо партнерам по команде – парни, играть с вами в одной команде было здорово!

Это невероятно ценно и важно.

Сейчас настал момент, когда я принял решение попробовать свои силы в другой команде. Это новый шаг в моей карьере спустя 3 года выступлений за Самару. Но этот город, эта команда навсегда останутся в моем сердце.

«Крылья», спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
484
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
246
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
241
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
367
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
450
Весь список