Антон Зиньковский: "Крылья", спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!"

132

Обращение Антона Зиньковского:

– «Крылья Советов» – клуб, в котором я заявил о себе на серьезном уровне, клуб, который дал мне очень и очень многое. Здесь я дебютировал в Премьер-лиге, дошел с командой до финала Кубка России, стал лучшим ассистентом РПЛ и добился вызова в сборную. В Самаре замечательные болельщики, с которыми у нас была какая-то особенная связь. Они всегда меня поддерживали, тепло относились ко мне и давали отличную мотивацию становиться лучше. Я безумно благодарен вам, ребята, за всю ту любовь, что вы дарили мне на протяжении этих лет!

Я хочу сказать большое спасибо Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Это человек, благодаря которому «Крылья» развиваются и прогрессируют. В прошлом сезоне мы вместе добились лучшего результата за 14 лет, и это очень здорово! Я надеюсь, что «Крылья» и дальше будут двигаться только вперед и добиваться лучших результатов.

Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб за все, что они делали для меня, для клуба, для команды. Спасибо партнерам по команде – парни, играть с вами в одной команде было здорово!

Это невероятно ценно и важно.

Сейчас настал момент, когда я принял решение попробовать свои силы в другой команде. Это новый шаг в моей карьере спустя 3 года выступлений за Самару. Но этот город, эта команда навсегда останутся в моем сердце.

«Крылья», спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!

Фото: ФК "КС"