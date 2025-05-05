Аллея ветеранов «Крыльев Советов» продолжилась стелами Корниленко и Таранова

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В Загородном парке состоялось открытие двух новых стел на Аллее славы ветеранов «Крыльев Советов». По итогам голосования, организованного совместно с партнером FONBET, болельщики назвали ключевыми фигурами нашей команды периода 2011–2016 годов Сергея Корниленко и Ивана Таранова.

В церемонии открытия приняли участие заслуженные ветераны «Крыльев», нападающий Иван Сергеев, главный тренер команды Игорь Осинькин, сотрудники клуба, представители СМИ и болельщики, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"