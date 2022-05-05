6 мая «Крылья Советов» отметят 80-летний юбилей клуба двумя матчами

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6 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею футбольного клуба «Крылья Советов».

В честь юбилея для болельщиков и гостей подготовлена праздничная программа.

Перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо», который начнется в 19.00, состоится ретро-матч. На поле мини-стадиона «Восход» рядом с «Солидарность Самара Ареной» выйдут ветераны «Крыльев Советов». Команды известных российских тренеров, чья судьба тесно связана с историей и славными победами «Крыльев», сыграют друг против друга. В этом матче примут участие заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов», бронзовые призеры 2004 года, легенды «КС» разных лет. Еще одним участником матча станет болельщик «Крыльев», победивший в специальном конкурсе. Начало ретро-матча в 15:00, вход свободный.

С 16.00 до 19.00 (гейт 2) будет организована большая сцена и концертная программа, состоится выступление кавер-группы «Лабутены». Также будут работать площадки: «Футбольный бильярд», «Надувные ворота», аквагрим, музей, посвященный легендарному самолету ИЛ-2, полевая кухня и выставка военных машин, фотозона.

С 16.00 до 19.00 (гейт 3) состоится дегустация праздничного торта «Крыльев Советов» «КС-80», также будут работать площадки: «Футбольный дартс», «Гладиаторский бой», настольные игры, детский футбольный турнир 3х3, доска пожелания клубу, советский буфет, фотозоны и аквагрим.

С 17.00 до 19.00 внутри арены на стилобате сектора А пройдет вступление ансамбля духовых инструментов.

На стилобате сектора С пройдет квиз по истории самарского футбола, а с 17:30 до 18:30 в зоне Hospitality в секторе С415 - автограф- и фотосессия с легендами «Крыльев Советов» Александром Тархановым, Кареном Дохояном и Виктором Булатовым. С 17:00 до 19:45 там же будут вручены специальные подарки участникам акции «Паспорт Болельщика «Крыльев Советов» - ретро-майки подарят болельщикам, собравшим все печати в юбилейный паспорт «Крыльев Советов».

Это и многое другое ждет болельщиков и гостей на стадионе 6 мая.