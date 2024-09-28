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«Крылья» сыграют в футболках, посвященных Дню сердца.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца, цель которого – привлечь внимание к вопросам здоровья и подчеркнуть значимость профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в специальных футболках с изображением пульса и сердца в виде очертания Самарской области.

Кроме этого, в день матча пройдут активности ко Дню сердца.

На гейте 3 будет работать мобильный медицинский пункт, где любой желающий сможет вакцинироваться от гриппа. Также первый символический удар нанесет главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова, кардиохирург Дмитрий Кузнецов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"