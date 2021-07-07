27-летний полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов"

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27-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов". Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года. Последним клубом футболиста была луганская "Заря", в составе которого он дважды становился бронзовым призером чемпионата. В минувшем сезоне УПЛ он провел провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Вызывался в сборную Украины. Ранее выступал за "Динамо" из Тбилиси, где по итогам стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

– Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно. Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

За нашу команду Дмитрий Иванисеня будет выступать под номером 21.

Дмитрий Иванисеня стал вторым новичком "Крыльев" в этом межсезонье. Ранее контракт с клубом подписал полузащитник Данил Липовой, сообщили в пресс-службе ФК "КС".

Фото: ФК "КС"