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26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал контракт с нашей командой до конца сезона 2022/23. Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последний клубом Зуева были «Химки», он также выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Рубин». За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России.

– Александр Зуев – это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом, ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. После ухода Данила Липового нам потребовался игрок на фланг полузащиты, учитывая большое количество матчей, которое нам предстоит сыграть. Верим, что Александр поможет нашей команде, – отметил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"