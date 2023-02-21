Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный бренд выдается областными властями и свидетельствует о том, что это местный товар высокого качества.
Порядка 220 производителей губернии получили право  брендировать свою продукцию региональной символикой
Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне 2016/17.
26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком «Крыльев Советов»
У фигуриста диагностирован сепсис крови, в течение ночи ее очищали при помощи плазмафереза.
Костомаров перенес второй инсульт
Он отметил, что перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в России.
Путин предложил увеличить МРОТ до 19 242 рубля с 2024 года
Неизвестный объект проверяют специалисты.
В Японии на пляже нашли подозрительный металлический шар диаметром около полутора метров
Один из 11 членов экипажа сухогруза (все они россияне), по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии
Росморречфлот: сухогруз Seamark затонул, разломившись надвое во время шторма в порту Новороссийска
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Послании Президента нет вещей второстепенных, все, о чем говорил сегодня Владимир Путин, безусловно, важно.
Все меры поддержки будут реализованы в регионе: Дмитрий Азаров – о поручениях Владимира Путина по итогам Послания
Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области.
Медколледж имени Нины Ляпиной в Самаре ежегодно выпускает около 900 специалистов
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком «Крыльев Советов»

21 февраля 2023 21:24
96
Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне 2016/17.

26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал контракт с нашей командой до конца сезона 2022/23. Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последний клубом Зуева были «Химки», он также выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Рубин». За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России.

– Александр Зуев – это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом, ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. После ухода Данила Липового нам потребовался игрок на фланг полузащиты, учитывая большое количество матчей, которое нам предстоит сыграть. Верим, что Александр поможет нашей команде, – отметил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
21 февраля 2023, 15:14
В Самаре после матча «Крылья Советов» - «Динамо» будет подан дополнительный общественный транспорт
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Транспорт
249
Все желающие смогут сфотографироваться с игроками «Крыльев», взять у них автографы и просто пообщаться.
20 февраля 2023, 16:20
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Все желающие смогут сфотографироваться с игроками «Крыльев», взять у них автографы и просто пообщаться. Футбол в Самаре
417
Заключительную часть подготовки к матчу против «Динамо» в четвертьфинале Фонбет Кубка России «Крылья» проведут в Самаре.
19 февраля 2023, 15:39
«Крылья Советов» завершили сборы в Турции
Заключительную часть подготовки к матчу против «Динамо» в четвертьфинале Фонбет Кубка России «Крылья» проведут в Самаре. Футбол в Самаре
671
В центре внимания
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Послании Президента нет вещей второстепенных, все, о чем говорил сегодня Владимир Путин, безусловно, важно.
21 февраля 2023  18:53
Все меры поддержки будут реализованы в регионе: Дмитрий Азаров – о поручениях Владимира Путина по итогам Послания
154
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
245
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
230
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
447
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
547
Весь список