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26 июля на «Солидарность Самара Арене» пройдет первый домашний матч «Крыльев Советов» в новом сезоне

25 июля 2023 15:42
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Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Балтика».

26 июля на «Солидарность Самара Арене» пройдет первый домашний матч «Крыльев Советов» в новом сезоне против «Балтики». Матч 1 тура группового этапа Фонбет Кубка России начнется в 19:30. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

Запуск зрителей начнется в 17:30 (за два часа до матча).

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу. Матч пройдет в среду, наш клуб решил провести предматчевое шоу под лозунгом «Среда – маленькая пятница».

Болельщиков ждет лаундж-зона на гейте 3, где каждый сможет передохнуть после рабочего дня. Там же свою работу начнет Fonbet-вar, где клиентов Fonbet ждут холодные и вкусные лимонады, раздача кобренд-мерча, а также Fonbet-комбо. В зоне VIP пройдет розыгрыш игровой футболки «Крыльев Советов» от Fonbet.

Кроме того, болельщиков угостят «НеБалтийской Ухой», в точках питания можно будет приобрести хот-доги от шеф-повара, а в 18:30 на гейте 3 выступит кавер-группа «CODA BAND». Там же в 18:30 пройдет автограф- и фотосессия с нападающим «Крыльев Советов» Дмитрием Цыпченко. Для юных болельщиков нашей команды будет организован аттракцион «РыБалтика», а также надувные аттракционы «Футбольный дартс» и «Гладиаторский бой».

В 18:15 на гейте 3 можно будет сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов», на мини-футбольной площадке пройдет турнир в формате «3 на 3» для всех желающих (начало в 17:30), будет работать творческая мастерская «Плакат в поддержку КС» и точки с аквагримом.

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля LADA GRANTA, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику на сумму от 500 рублей. Фаншопы начнут свою работу с 17:30 на гейте 3, С122 и в зоне VIP.

Для посещения матча НЕ потребуется Карта болельщика. Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры. Владельцы абонементов могут посетить этот матч по штрих-коду от сезонного билета.

Обращаем ваше внимание, что проход на стадион возможен со складными зонтами. Если вы пришли с зонтами-тростями, то вам нужно будет оставить их в камере хранения, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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