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23-летний бразильский защитник Фернандо Костанца перешел в "Крылья Советов"

30 января 2022 15:35
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Успехов новому игроку пожелал верный болельщик клуба губернатор Дмитрий Азаров.

23-летний бразильский защитник Фернандо Костанца перешел в "Крылья Советов". Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Костанца будет выступать под номером 22, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Последним клубом Фернандо был молдавский "Шериф", в составе которого он провел 42 матча, забил 1 гол, отдал 9 результативных передач. На его счету 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "Шериф" одержал две победы и один раз сыграл вничью.

Костанца – воспитанник бразильского "Ботафого", также выступал за вторую команду французского "Лилля".

– Фернандо Костанца – талантливый молодой футболист, который добился серьезного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком "Крыльев". Матчи Фернандо в Лиге Чемпионов – это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь "Крыльям" в достижении поставленных задач, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Успехов новому игроку пожелал верный болельщик клуба губернатор Дмитрий Азаров.

– Добро пожаловать в команду! Успехов, ярких побед и новых достижений в составе "Крыльев"! – отметил глава региона.

– Хочу поблагодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за то, что этот трансфер стал возможным. Дмитрий Игоревич глубоко погружен в работу "Крыльев" и максимально заинтересован в том, чтобы команда становилась сильнее. Переход Костанцы – одно из решений в пользу прогресса "Крыльев Советов", – подчеркнул Сергей Корниленко.

– Я счастлив, что подписал контракт с "Крыльями Советов". Доволен тем, что мне выпал шанс присоединиться к этому клубу. Надеюсь, что на поле я смогу внести свой вклад в игру команды и помочь "Крыльям" достичь поставленных целей. Я видел матчи "Крыльев", и это футбол команды, которая собирается занимать самые высокие места. Хотелось бы уже в следующем сезоне выйти на международный уровень. Хочу поблагодарить Сергея Корниленко, который очень хотел видеть меня в "Крыльях", говорю спасибо тренерскому штабу за доверие. Благодарю клуб за то, что я стал его частью.

Хочу обратиться к болельщикам. Меня зовут Фернандо, и я только что подписал контракт с "Крыльями". Вы можете быть уверены, что на поле я буду выкладываться на 100%. Надеюсь, что этот сезон будет для нас очень хорошим, – сказал Фернандо Костанца.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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