Конкурс фигур из снега и льда в Самарской области

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Каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области проходит ставший уже традиционным конкурс фигур из снега и льда.

Осужденные лепят из снега фигуры животных, сказочных героев, мультипликационных персонажей, строят снежные города и замки. Не обошлось и без китайского символа этого года – Быка.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, творческие работы осужденных оценило авторитетное жюри. По итогам конкурса лучшей признана фигура из снега, выполненная осужденным из исправительной колонии №26, второе место досталось исправительной колонии №29, третье у исправительной колонии №15. Осужденные из числа победителей будут поощрены правами начальников исправительных учреждений.