Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 9 мая

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Музей Победы приглашает жителей Самарской области на онлайн-программу в честь Дня Победы. 9 мая на сайте музея интернет-пользователей ждут виртуальные экскурсии, лекции, онлайн-концерты, мастер-классы и кинопоказ. Программа доступна на сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/ playbill/events/onlayn- programma-ko-dnyu-pobedy/.

Виртуальных гостей приглашают на выставку «От Кремля до Рейхстага». Около 80 оцифрованных уникальных художественных работ из фондов Музея Победы расскажут о важнейших битвах Великой Отечественной. Гости «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. Они увидят работы, созданные художниками-фронтовиками. Это портреты красноармейцев и медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го - вся история долгих четырех лет войны.

Программа «День в истории» посвящена Берлинской наступательной операции. Цикл из четырех лекций познакомит с боевыми действиями советских войск на завершающем этапе Великой Отечественно войны. Экскурсовод Музея Победы Евгений Балихин расскажет о встрече на Эльбе, боях за центр Берлина и штурме Рейхстага. «Последние дни апреля советские войска километр за километром штурмовали столицу Германии. До Победы оставалось несколько дней. Но на подступах к Рейхстагу советские солдаты встретили мощное сопротивление противника. За 8 часов было пройдено 200 метров. При штурме этого здания погибло более двух тысяч советских воинов», — отмечает экскурсовод. Пользователи «побывают» в освобожденной Европе и у стен воссозданного Рейхстага в экспозиции «Подвиг Народа». Программы сопровождает архивная хроника военных лет - репортажи с фронта, съемка в штабе Красной армии и фотоснимки героев-знаменосцев.

Благодаря записям экскурсий по выставке «Триумф Победителей» гости «посетят» экспозицию, которая посвящена истории праздника Победы. Гид расскажет, о последних двух неделях военных действий в Европе и торжествах 9 мая 1945 года. Зрители узнают, как праздновали 9 мая в 1945 году, как принимали решение о проведении Парада Победы, как проходил парад союзников, о мероприятиях в память в 20- и 40-летия Победы. Пользователи увидят уникальные экспонаты – фотографии, документы, живопись, графику, скульптуры, награды, памятные монеты, предметы декоративно-прикладного творчества. Экскурсовод покажет наиболее интересные экспонаты и расскажет о них. Например, об Ордене Победы, который принадлежал маршалу Тимошенко.

В онлайн-кинотеатре покажут военную драму «Летят журавли» (1957). Картина режиссёра Михаила Калатозова стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда. Фильм изменил военный жанр советского кино, где ранее войну представляли как фронтовую жизнь — здесь война представлена как драма обычных людей (Возрастное ограничение 12+).

Организаторы также подготовили праздничные музыкальные программы. Зрителей ждут онлайн-концерт «Журавли Победы», в котором выступят детские творческие коллективы и российский оперный певец Евгений Кунгуров, и концерт с участием духового оркестра института «Академия имени Маймонида» и воспитанников Хорового училища имени А.В. Свешникова при Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Самых юных интернет-гостей приглашают на творческие мастер-классы. Ребятам покажут, как сделать своими руками открытку ко Дню Победы, а также праздничные сувениры.

Возрастная категория 6+.