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«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели одни из самых ярких торжеств в стране

10 мая 2022 14:02
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«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели торжества одни из самых ярких в стране

В Самаре к 77-летию Победы провели торжества одни из самых ярких в стране. Основные мероприятия состоялись на площади Куйбышева. Вечером 9 мая для самарцев и гостей города был организован грандиозный концерт, в котором приняли участие областные творческие коллективы и лучшие российские исполнители. 

Артистам аплодировали десятки тысяч человек в течение нескольких часов. 

Публика не отпускала артистов.

Главной идеей программы стало сохранение исторической памяти, как дань тем, кто воевал за нашу Родину. Эта память – главное оружие в борьбе с поднимающим голову нацизмом.

«Сколько киловатт света и децибелов музыки было - сказать затрудняюсь, но это было грандиозно! Публика не отпускала артистов», - рассказал ведущий концерта Евгений Юраков. По его словам на площади чувствовалось невероятное единение, мощь и сила русского единства. «И это не просто потому, что горожане соскучились по массовым праздникам. Это было искренне желание быть вместе в этот святой для всех россиян День», - отметил Евгений Юраков, добавив, что погода не подвела и большая часть людей осталась на площади до самого конца: «Отличная вечерняя погода, как на заказ фирменный самарский закат. И музыка, песни, которые проникали в самое сердце. Вся площадь подпевала, не замечая времени. А в конце, как и обещали после десяти часов вечера, погремел грандиозный салют».

Хедлайнером концерта выступил автор-исполнитель Денис Майданов.

- Огромное счастье и честь поздравлять вас с великим праздником - с Днем Победы! Низкий поклон всем ветеранам. Низкий поклон детям войны. Спасибо всем, кто создал наше сегодняшнее будущее! - с такой речью он обратился к самарцам со сцены.

Впервые, и с большим успехом, вышли на сцену на площади Куйбышева артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России. Для одного из самых лучших концертов в честь Дня Победы ансамбль привёз специальную программу, посвящённую защитникам Отчества. 

- Мы счастливы, что выступаем на такой площадке сумасшедшей, такое количество самарчан пришло сюда. Мы с ними как будто в едином порыве слились, - поделился впечатлениями руководитель Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ Виктор Елисеев. 

Отдельно отметим, что видеть концерт и салют на площади Куйбышева могли все желающие - в социальных сетях и на канале Самара24 велась его прямая трансляция.

Теги: В центре внимания

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