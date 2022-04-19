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Предприятия региона получат гранты на оплату процентов по банковским кредитам

19 апреля 2022 16:15
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Государственный Фонд развития промышленности Самарской области докапитализируют на 120,2 млн рублей.

Государственный Фонд развития промышленности Самарской области докапитализируют на 120,2 млн рублей. Распоряжение о выделении финансовых ресурсов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства направят на предоставление нового для Фонда вида поддержки предприятий – грантов, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Государственный Фонд развития промышленности Самарской области создан по инициативе Дмитрия Азарова и входит в топ-10 аналогичных организаций страны. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство комплектующих и повышение производительности труда. Промышленные предприятия могут получить льготные займы ФРП по региональным программам от 5 млн рублей до 20 млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет, по совместным с ФРП программам от 20 млн рублей до 100 млн рублей по ставке от 1% до 3% годовых и сроком до 5 лет. Фонд активно участвует в реализации нескольких национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Решение о направлении дополнительных средств в региональные фонды развития промышленности Правительством РФ продиктовано новыми экономическими реалиями в условиях антироссийских санкций. За счет этих грантов предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на оплату процентов по банковским кредитам, взятым предприятием на пополнение оборотных средств, но не более ключевой ставки ЦБ. Эта мера поддержки позволит промышленникам региона легче адаптироваться к текущим условиям и направить свои ресурсы на создание конкурентоспособной продукции, в том числе ориентированной на импортозамещение», - рассказала генеральный директор Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

В 2021 году при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области региональным ФРП профинансировано 11 инвестиционных проектов. Общая сумма предоставленных льготных займов составила 264 млн рублей.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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