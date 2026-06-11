Жителя Исаклинского района обвинили в избиении сожительницы

В вечернее время в отдел МВД России по Исаклинскому району за помощью обратилась 28-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее избил сожитель.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, и установили обстоятельства произошедшего.

Как утверждает местная жительница, 38-летний сожитель в состоянии алкогольного опьянения дома спровоцировал конфликт по незначительному поводу, избил ее и ушел. Женщина прошла медицинское освидетельствование и обратилась за помощью в полицию.

Участковые уполномоченные полиции установили местонахождение злоумышленника, ранее судимого за избиение потерпевшей, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время отделением дознания МВД России по Исаклинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние). Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Потерпевшая простила мужчину и продолжает жить с ним.