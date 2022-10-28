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Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая

28 октября 2022 21:33
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Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.

Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму в пятницу, 28 октября, пишут "Известия". Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.

Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой, пишет REGNUM.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией, передает RT.

Он подчеркнул, что она была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию».

«Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…», — заключил Киселев.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете «Московские новости».

С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство «РИА Новости» в Лондоне. После возвращения работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем была шеф-редактором журнала «Профиль». В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США.

В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции «Московские новости».

В 2013-2016 годах была главным редактором интернет-портала «Газета.ру». В конце 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», с 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме этого, Бабаева работала в президентском и правительственном пулах.

 

Фото: vk.com/РГ: новости Симферополя/ИЗВЕСТИЯ

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