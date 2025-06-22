Житель Шенталинского района без прав уснул за рулем: трое пострадавших

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С места ДТП госпитализированы трое пострадавших.

Следственным отделом О МВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины.

В мае текущего года в дневное время в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 11,34 км автомобильной дороги «Шентала – Азеево», в котором пострадали три человека. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным полицейских, трезвый 32-летний мужчина, никогда не обучавшийся в автошколе, управляя автомобилем LADA 4x4, двигался со стороны села Черемшан в направлении села Шентала. В пути следования уснув за рулём, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении а/м LadaPriora.

С места ДТП госпитализированы трое людей. Сотрудниками полиции в больнице опрошены пострадавшие, изъяты и изучены документы. Согласно полученным данным, здоровью 82-летнего водителя а/м LadaPriora и его 81-летней жены противоправными действиями злоумышленника причинён средний вред, а здоровью 32-летней женщины — пассажиру автомобиля LADA 4x4 — тяжкий.

В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы и исследования, расследование продолжается.