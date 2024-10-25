Жителю Самарской области пришлось заплатить за сбитую женщину

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Двигаясь по трассе в темное время суток, житель Самарской области совершил наезд на движущегося по обочине пешехода. Сбитая им местная жительница от полученных травм скончалась на месте.



Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Также он обязал выплатить виновника ДТП мужу погибшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.



Судебным приставом Кинель-Черкасского района должник был уведомлен о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.