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Жителю Самарской области пришлось заплатить за сбитую женщину

25 октября 2024 11:13
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Жителю Самарской области пришлось заплатить за сбитую женщину

Двигаясь по трассе в темное время суток, житель Самарской области совершил наезд на движущегося по обочине пешехода. Сбитая им местная жительница от полученных травм скончалась на месте.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Также он обязал выплатить виновника ДТП мужу погибшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Судебным приставом Кинель-Черкасского района должник был уведомлен о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.  </div> <div class=

Теги: ДТП Судебные приставы

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