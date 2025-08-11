Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителю Самарской области пришлось заплатить за убитую косулю

11 августа 2025 10:53
Жителю Самарской области пришлось заплатить за убитую косулю

Судебные приставы Самарской области взыскали с жителя региона компенсацию ущерба, причиненного убийством косули.

Житель 63 региона был остановлен на территории охотничьих угодий при транспортировке туши самца косули, добытой вне периода охотничьего сезона. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с мужчины причиненный животному миру материальный ущерб в размере 136 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Борского и Богатовского районов в отношении жителя Самарской области было возбуждено исполнительное производство. В рамках него судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора  и обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника.

В результате принятых мер должник компенсировал причиненный убийством косули ущерб в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

