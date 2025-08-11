Жителю Самарской области пришлось заплатить за убитую косулю

131

Судебные приставы Самарской области взыскали с жителя региона компенсацию ущерба, причиненного убийством косули.

Житель 63 региона был остановлен на территории охотничьих угодий при транспортировке туши самца косули, добытой вне периода охотничьего сезона. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с мужчины причиненный животному миру материальный ущерб в размере 136 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Борского и Богатовского районов в отношении жителя Самарской области было возбуждено исполнительное производство. В рамках него судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника.

В результате принятых мер должник компенсировал причиненный убийством косули ущерб в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.