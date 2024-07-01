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Жителям Самарского региона следует готовиться к действительно жаркой погоде

1 июля 2024 11:41
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Жителям Самарского региона следует готовиться к действительно жаркой погоде

Специалисты Приволжского УГМС опубликовали прогноз на наступивший июль. Эксперты заявили, что жителям региона следует готовиться к действительно жаркой погоде. Средняя температура воздуха в июле составит 21,7-24,1 °C. Это на 1-1,4 °C выше средних значений за многолетние наблюдения в Самарской области.

При этом месячное количество осадков будет около нормы.

Прогноз уже начал сбываться. 1 июля и в ближайшие дни в регионе ожидается жара в 30-33 градуса.

Также в Самарской области до 5 июля сохраняется запрет на посещение лесов, пишет Сова.

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