Жителя Самарской области осудили за попытку дискредитации Вооруженных Сил РФ

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УФСБ России по Центральному военному округу установлена причастность гражданина РФ, жителя пгт. Рощинский 1989 г.р., к действиям, направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина, являясь пользователем социальной сети «ВКонтакте» и членом сообщества «Подслушано Рощинский», используя аккаунт личной страницы, неоднократно в комментариях группы высказывал призывы к возбуждению социальной розни.

На основании переданных УФСБ России по ЦВО результатов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КОАП РФ.

18 августа 2022 года Волжским районным судом Самарской области мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КОАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.