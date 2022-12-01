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Жителя Самарской области осудили за финансирование международной террористической организации

1 декабря 2022 12:35
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Жителя Самарской области осудили за финансирование международной террористической организации

УФСБ России по Самарской области в ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована причастность выходца из Центрально-Азиатского региона к содействию террористической деятельности в форме финансирования международной террористической организации.

В апреле 2022 года злоумышленник задержан. Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждены уголовные дела по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ.

Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания 2 года в тюрьме, оставшуюся часть –
 в исправительной колонии строгого режима.

28 ноября 2022 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы Апелляционным Военным Судом (Московская область) решение первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.

 

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