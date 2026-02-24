Я нашел ошибку
Главные новости:
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
В Москве взорвалась машина ДПС
В Москве взорвалась машина ДПС
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
Мероприятия
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
Жительница Самары разбила авто на 355 тысяч и получила два года принудительных работ

127
жительница Самары разбила авто на 355 тысяч и получила два года принудительных работ

В мае текущего года в полицию за помощью обратился житель Волжского района, который сообщил, что злоумышленница повредила автомобиль BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевская микрорайона Южный город. Собственник автомобиля пояснил полицейским, что причиненный ему противоправными действиями незнакомой женщины ущерб составляет свыше 355 тысяч рублей и является значительным.

По указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, задержали и доставили в отдел полиции ранее не судимую 21-летнюю жительницу Самары.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, молодая женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с чувством агрессии, выхватила самокат у незнакомого подростка и несколько раз нанесла удары по ближайшему автомобилю. Опрошенные родители мальчика отказались от претензий к злоумышленнице. Причиненный потерпевшему ущерб подозреваемая выплатила в полном объеме в ходе расследования.

Следственным отделением Отдела МВД России по Волжскому району жительнице Самары вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с ежемесячным удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

