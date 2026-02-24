жительница Самары разбила авто на 355 тысяч и получила два года принудительных работ

В мае текущего года в полицию за помощью обратился житель Волжского района, который сообщил, что злоумышленница повредила автомобиль BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевская микрорайона Южный город. Собственник автомобиля пояснил полицейским, что причиненный ему противоправными действиями незнакомой женщины ущерб составляет свыше 355 тысяч рублей и является значительным.

По указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, задержали и доставили в отдел полиции ранее не судимую 21-летнюю жительницу Самары.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, молодая женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с чувством агрессии, выхватила самокат у незнакомого подростка и несколько раз нанесла удары по ближайшему автомобилю. Опрошенные родители мальчика отказались от претензий к злоумышленнице. Причиненный потерпевшему ущерб подозреваемая выплатила в полном объеме в ходе расследования.

Следственным отделением Отдела МВД России по Волжскому району жительнице Самары вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с ежемесячным удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.