Жительница Самарской области сбила сотрудника ДПС и провезла на капоте

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Стали известны подробности инцидента с наездом на полицейского, который произошел в Похвистневском районе Самарской области. Дама, которая прокатила инспектора на капоте своего автомобиля, предстанет перед судом.

— По версии следствия, 4 марта 2021 года женщина отказалась исполнять требования сотрудника полиции. Она наехала на сотрудника ДПС. Инспектор оказался на капоте автомобиля, при этом водитель не остановилась, а выехала на дорогу и проехала еще не меньше четырех метров, после чего потерпевший спрыгнул с капота, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева. При этом автохулиганка с места происшествия скрылась.

На сотрудника полиции женщина наехала не просто так, это произошло после того как инспектор остановил автомобиль, в котором она ехала вместе с мужчиной. Оказалось, что молодого человека разыскивают за нарушение правил дорожного движения. Лейтенант полиции предъявил ему необходимые документы и попросил пройти в патрульную машину. Однако мужчина отказался, вернулся в свой автомобиль и заблокировал двери.

Дальше, по информации полиции, женщина пересела на водительское кресло и сбила инспектора, который перегородил путь автомобилю.

— Экипаж ДПС начал преследование скрывающейся машины. В районе села Нижнеягодное Похвистневского района отечественную легковушку остановили, сотрудники полиции задержали находящихся в автомобиле мужчину и женщину, — рассказали также в ГУ МВД.

Теперь женщине, наехавшей на полицейского, грозит суд. Ее обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщает 63.ру.