Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных

12 августа 2025 11:44
118
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных

Ущерб от противоправных действий преступницы составил 73 000 рублей.

В полицию за помощью обратился представитель микрофинансовой организации, который предоставил документы о причинении бывшей сотрудницей ущерба в размере 73 тысяч рублей, путём оформления потребительских займов на физических лиц с использованием чужих паспортных данных.

Полицейские опросили работников и клиентов, осмотрели помещение организации, изъяли и изучили документацию, собрали доказательства, что к хищению денежных средств причастна ранее не судимая 33-летняя местная жительница, ранее работавшая в учреждении. Сотрудники полиции задержали женщину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что полученные преступным путем деньги она потратила на собственные нужды.

В ходе расследования следователи и оперативники установили, что подозреваемая, злоупотребляя служебными полномочиями, в течение двух месяцев пять раз совершала противоправные действия. Она копировала паспортные данные клиентов, ранее обращавшихся в организацию, после чего оформляла на их имена потребительские займы. Далее злоумышленница получала денежные средства и изымала их из кассы офиса. После проведения инвентаризации руководитель уволил женщину. До предъявления обвинения жительница Приволжского района полностью возместила ущерб организации.

Уголовные дела следователи соединили в одно производство, расследовали и с утвержденным обвинительным актом направили в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора.  Злоумышленнице назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработанной платы в доход государства.  Приговор вступил в законную силу.

Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
