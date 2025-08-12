Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных

118

Ущерб от противоправных действий преступницы составил 73 000 рублей.

В полицию за помощью обратился представитель микрофинансовой организации, который предоставил документы о причинении бывшей сотрудницей ущерба в размере 73 тысяч рублей, путём оформления потребительских займов на физических лиц с использованием чужих паспортных данных.

Полицейские опросили работников и клиентов, осмотрели помещение организации, изъяли и изучили документацию, собрали доказательства, что к хищению денежных средств причастна ранее не судимая 33-летняя местная жительница, ранее работавшая в учреждении. Сотрудники полиции задержали женщину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что полученные преступным путем деньги она потратила на собственные нужды.

В ходе расследования следователи и оперативники установили, что подозреваемая, злоупотребляя служебными полномочиями, в течение двух месяцев пять раз совершала противоправные действия. Она копировала паспортные данные клиентов, ранее обращавшихся в организацию, после чего оформляла на их имена потребительские займы. Далее злоумышленница получала денежные средства и изымала их из кассы офиса. После проведения инвентаризации руководитель уволил женщину. До предъявления обвинения жительница Приволжского района полностью возместила ущерб организации.

Уголовные дела следователи соединили в одно производство, расследовали и с утвержденным обвинительным актом направили в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Злоумышленнице назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.