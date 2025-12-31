Россиянам рассказали, что будет с индексацией пенсий в 2026 году

Индексация страховых пенсий и будущей пенсии работающих россиян в 2026 году пройдет автоматически. Так же автоматически повысят детские пособия и ряд других выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Гражданам не нужно будет писать заявления и собирать документы, пересчет сделают по данным, которыми фонд уже располагает.

«Индексация страховых пенсий, индексация будущей пенсии работающих россиян, повышение детских пособий, повышение социальных выплат, индексация материнского капитала, передача Социальному фонду региональной соцдоплаты к пенсии будут автоматическими», — сообщили ТАСС в Соцфонде. Ведомство пояснило, что новые суммы россияне начнут получать в обычные даты, как и раньше, но уже с учетом повышения.

Для перерасчета будут использоваться сведения из федеральных и региональных баз. В том числе данные о стаже и занятости, количестве детей, уже назначенных мерах поддержки и региональных доплатах. Пересчет проведут централизованно, после чего обновленные суммы поступят на банковские карты или через «Почту России», в зависимости от выбранного способа доставки денег.

При этом часть новых мер соцподдержки в 2026 году останется в заявительном порядке. Как пояснили в фонде, это касается оплаты проезда участников специальной военной операции в реабилитационные центры Соцфонда, оформления больничных для самозанятых, ежегодной семейной выплаты, а также новых условий назначения единого пособия. По этим направлениям гражданам нужно будет обращаться в клиентские службы или через «Госуслуги».

Отдельный порядок установят для повышения пенсий многодетным матерям. Здесь введут полузаявительный режим. Женщине потребуется подать минимальный набор сведений, а дальше соцорган сам запросит недостающие документы в других ведомствах. В Соцфонде считают, что такой подход должен сократить количество личных визитов и упростить доступ к выплатам для пенсионеров, семей с детьми и других получателей поддержки.