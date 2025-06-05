Жительница Приволжского района оформляла по чужим паспортным данным потребительские займы

150

В Приволжском районе за помощью к сотрудникам полиции обратился представитель микрофинансовой организации с заявлением о том, что в результате проведенной ревизии в офисе учреждения были выявлены факты оформления потребительских займов на физических лиц без их согласия. Согласно представленным документам общий ущерб от противоправных действий злоумышленницы составил 73 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению денежных средств может быть причастна ранее не судимая 33-летняя местная жительница, работавшая в данном учреждении. Сотрудники полиции задержали женщину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперативники установили, что злоумышленница, используя служебное положение, имея доступ к служебной компьютерной информации, в период времени с ноября по декабрь 2024 года, осуществила копирование паспортных данных клиентов, которые ранее обращались в организацию, для последующего оформления потребительских займов. После одобрения займов руководством забирала денежные средства из кассы офиса.

Женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что деньги она потратила на собственные нужды. В настоящее время ущерб полностью возмещен.

Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.