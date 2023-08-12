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Жительница Новокуйбышевска доверила управление машиной 15-летней дочери

12 августа 2023 13:25
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Жительница Новокуйбышевска доверила управление машиной 15-летней дочери

Всплеск аварийности с участием несовершеннолетних водителей приходится на летние каникулы, особую тревогу у сотрудников полиции вызывают дети, управляющие мопедами, мотоциклами и автомобилями, — последствия таких происшествий очень тяжелые.

Сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних.

Так, на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Новокуйбышевск рассмотрено административное дело в отношении жительницы поселка Гранный 1982 года рождения, которая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 15-летней дочери.

В вечернее время подростка, управляющую  снегоболотоходом  без соответствующих документов, полицейские остановили на одной из улиц поселка. На место задержания сотрудники полиции вызвали законного представителя, а  транспортное средство поместили на специализированную стоянку. После составления административного материала и профилактической беседы девушку передали родителям.

За административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, Администрацией городского округа местной жительнице назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Гораздо серьезнее последствия необдуманного поступка матери и дочери могли бы наступить, если б полицейские не пресекли правонарушение, совершаемое 15-летней жительницей поселка.

 

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