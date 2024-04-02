Жительница Чапаевска соорудила постройку, навес со скатом которой вплотную примыкал к соседскому забору

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Женщина возвела навес у дома, но сделала это близко к соседям. В результате снег и дождевая вода стекали прямо на чужой участок. Супруги неоднократно обращались к женщине с просьбой перенести навес, тем более, что в семье воспитываются дети, которые могли получить травмы из-за образовавшейся на участке наледи. В результате на женщину подали в суд. Исполнительный лист об обязании жительницы г. Чапаевска демонтировать навес поступил в местное отделение судебных приставов.

С целью побуждения к исполнению решения суда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении должницы в праве выезда за пределы Российской Федерации. Однако это не мотивировало женщину приступить к демонтажу навеса. В итоге, упрямство должницы обернулось для нее же дополнительными финансовыми потерями – сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После этого должница приступила к исполнению решения суда и демонтировала навес. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.