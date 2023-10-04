Жители Самары незаконно присвоили участок на 8 Просеке

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УФСБ России по Самарской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность двух жителей г. Самары, организовавших мошенническую схему по противоправному отчуждению земли, находящейся в неразграниченной государственной собственности.

Установлено, что указанные граждане, действуя единым умыслом, направленным на незаконное присвоение земельного участка площадью 690 квадратных метров, расположенного в Промышленном районе г. Самары (8 Просека), предоставили в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области подложные документы об образовании и выделении земельного участка. Своими действиями указанные лица причинили ущерб государству в размере более 3 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В настоящий момент реализуется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на вскрытие и документирование всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.