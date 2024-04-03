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Жители Самары и «ФлагманВет» настаивают на расследовании жестокого убийства собаки

3 апреля 2024 09:42
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Жители Самары и «ФлагманВет» настаивают на расследовании жестокого убийства собаки

Домашнего пса Бима убили выстрелом в упор на глазах хозяина в пос. Шмидта в Самаре. Хозяин животного обратился с заявлением в правоохранительные органы, но за месяц так и не получил никакого ответа.

Трагедия произошла вечером 2 марта в частном секторе поселка Шмидта. Хозяйка спустила с цепи живущего во дворе ее дома пса Бима, чтобы он поиграл с подбежавшей соседской собакой. Животные продолжили игру около калитки дома на глазах женщины и других жителей поселка. По их словам, вскоре подошел владелец второй собаки и загнал ее за калитку своего дома. Затем вынес из дома ружье и выстрелил Биму в голову в упор. Пока животное билось в судорогах, он стоял рядом, а потом сел в машину и уехал. Свидетели убийства вызвали полицию.

Бима пытались спасти, его экстренно доставили в госпиталь «ФлагманВет». На момент поступления Бим находился в критическом состоянии, температура тела достигла 42,8 градусов, реанимировать его не удалось. Тело отвезли в Самарскую областную ветеринарную лабораторию на экспертизу, по результатам которой получили заключение: «Смерть животного наступила от травматического разрушения вещества головного мозга, возникшего в результате одиночного диагонально слепого пулевого ранения в голову через правое глазное яблоко».

Все материалы передали в правоохранительные органы для расследования и возбуждения уголовного дела. Но никакого ответа заявители не получили и спустя месяц. Они продолжают настаивать на наказании виновного в убийстве собаки.

Инна Тарасенко, директор ветеринарного центра «ФлагманВет»:

- В продолжение животрепещущей темы собак-убийц, давайте сменим ракурс на людей-убийц. Видимо, по-прежнему считается, что преступления против животных расследовать не имеет никакого смысла. Заявление в полицию подано 2 марта, истекли 30 суток для вынесения постановления об отказе или возбуждении уголовного дела. Заявители не могут получить никакого ответа, потому что участковый все время «занят».

Но есть ли у выстрелившего в собаку разрешение на хранение оружия, и почему он решил, что может использовать его на улице? Не был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с оружием в руках в общественном месте? Почему участковый не хочет это расследовать? Мы просим максимальной огласки и содействия со стороны надзорных инстанций для привлечения убийцы собаки к уголовной ответственности. Его имя, данные автомобиля и прописки известны и переданы правоохранителям.

 

 

 

 

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