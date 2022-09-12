Жителей Самарской области предупредили об угрозе заморозков

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Пора утеплиться и подумать о профилактике простуды, ведь осень 2022 года очень быстро принесла минусовую температуру. Синоптики "Приволжского УГМС" обещают первые заморозки.

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в ночь на 13 сентября ожидается температура воздуха 0...-2 градуса. Это касается, в первую очередь, северных территорий региона. В областную столицу пока морозы не пришли - здесь температура воздуха ночью ожидается около +3...+8 градусов.

Но не стоит спешить доставать зимнюю одежду. Позже в Самарской области может даже ненадолго установиться теплая погода. Синоптики сообщили о возможном наступлении бабьего лета, пишет ГТРК Самара.

Фото: ФГБУ "Приволжское УГМС"