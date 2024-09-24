Житель Жигулёвска зарегистрировал иностранцев в строящемся доме, чтобы те помогли его достроить

189

Житель Жигулёвска предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Как мужчина пояснил полицейским, он зарегистрировал иностранцев в собственном доме, который находится на стадии строительства, чтобы те помогли его достроить.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1971 года рождения, обвиняемого в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Из материалов уголовного дела следует, что ранее не судимый мужчина на протяжении нескольких месяцев незаконно поставил на учет в собственном доме, находящимся на стадии строительства и непригодном для проживания, 3 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Житель Жигулевска неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что иностранные граждане помогали в завершении строительства дома.

В настоящее время уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд для принятия решения по существу. Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.